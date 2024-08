La fuga al contrario di Puidgemont | annuncia il rientro in Spagna la polizia è pronta a prenderlo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Solitamente, viene chiamato latitante chiunque sia fuggito dal carcere o si sia sottratto a un procedimento giudiziario con un esito infausto per lui. Non esiste invece una definizione per il suo: ossia per chi da latitantea spron battuto di voler ritornare nel luogo dove lo attende carcerazione certa. Eppure, nei prossimi giorni potremmo vedere coniato un nuovo lemma per descrivere quanto rischia di succedere in, più precisamente in Catalogna. Dove l'ex presidente del Parlamento catalano Carleshato che farà ritorno a breve per destabilizzare l'investitura del nuovo governo regionale, nonostante per la legge spagnola sia un uomo da arrestare. Svariate idee di accesso si prefigurano all'orizzonte, tutte a rischio di pronto intervento delle forze dell'ordine spagnole.