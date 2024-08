Usa | Kamala Harris ha scelto il governatore del Minnesota Tim Walz come suo vice alle presidenziali Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024) Lapresidente degli Stati Uniti e candidata democratica, haildel, Timsuoelezioni del prossimo 5 novembre. Veterano della Guardia nazionale, ex insegnante enatore di football di liceo, attualmente il 60enne è al suo secondo mandatodel, che guida dal 2018, e dall’anno scorso presiede la Democratic Governors Association. In precedenza era stato per 12 anni deputato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, venendo più volte rieletto in un distretto tradizionalmente repubblicano a partire dal 2006.