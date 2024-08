Tennis Nicola Pietrangeli sul forfeit di Jannik Sinner alle Olimpiadi | Cosa poteva fare? Lo sa solo lui…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del Masters 1000 di Montreal (Canada) che segnerà il via della campagna nordamericana ai massimi livelli ma, soprattutto, il ritorno aldi, vincitore un anno fa dell’Open del Canada che, come tradizione, alterna un anno a Toronto e uno nella città del Quebec. L’altoatesino, com’è ben noto, ha dovuto dareai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per colpa della tonsillite che lo ha colpito dopo il torneo di Wimbledon. La sua assenza sotto i Cinque Cerchi ha fatto molto discutere ma l’altoatesino ha tenuto a sottolineare che quella assenza sia pesata parecchio: “Il forfait mi ha spezzato il cuore, era uno dei miei obiettivi stagionali. La tonsillite è stata difficile, ho preso antibiotici per quasi una settimana e non ho toccato la racchetta per giorni.