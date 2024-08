Mercato Bonaventura firma per l’Al-Shabab

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Giacomo, classe 1989, è un nuovo giocatore del. Ad ufficializzare l’ingaggio dell’ex centrocampista della Fiorentina è stato lo stesso club saudita, che ha reso nota lasu un contratto fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Per il calciatore settempedano si apre una nuova pagina della sua carriera sportiva dopo avere indossato le maglie di Atalanta, Milan e dal 2020 della Fiorentina. È stato anche un giocatore della nazionale. Persi tratta della prima avventura in un campionato straniero e lascia la serie A dove ha collezionato 380 gare segnando 64 gol.