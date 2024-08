Caro Tiziano Terzani ti scrivo | dopo vent’anni siamo messi sempre peggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024)aver riletto ancora una volta le tue Lettere contro la guerra, voglio scriverti anch’io una lettera per segnalarti che qui, nel “domani”,, sia rispetto al dilagare delle guerre che allo stato del giornalismo che dovrebbe darne notizia, che man mano in questi anni si è trasformato (salvo lodevoli eccezioni) in propaganda di guerra. Scrivevi nel 2002, a conclusione della raccolta di Lettere contro la guerra (oggi anche nelle edizioni Chiarelettere, con l’introduzione di Tomaso Montanari), di voler guardare all’oggi “dal punto di vista del domani”: eccomi dunque nel domani – ventidue anniquelle lettere e adalla tua dipartita – a ritrovare oggi, nelle tue parole di allora, la misura del tempo che abbiamo sprecato e il precipitare della situazione rispetto alla strada che indicavi.