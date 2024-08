VIDEO – Inter lavoro in vista dell’Al-Ittihad! Attesa per un rientro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’lavora ad Appiano Gentile indel prossimo test amichevole, in programma mercoledì 7 agosto all’U-Power Stadium di Monza contro l’Al-. Inzaghi dovrà fare a meno di Arnautovic e Zielinski, infortunati ma potrà contare su Thuram e gli olandesi ULTIMI TEST AMICHEVOLI – L’di Simone Inzaghi corre verso l’esordio in campionato, fissato per il prossimo 17 agosto a Marassi contro il Genoa, ma prima due test amichevoli di lusso. Il primo contro l’Al-, in programma mercoledì a Monza alle ore 20.30 e l’altro, l’ultimo di questa preparazione estiva, a Londra contro il Chelsea domenica 11 agosto alle ore 16.