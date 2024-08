Parigi 2024 calcio maschile | Francia batte Egitto ai supplementari finale con la Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lapadrona di casa vola indel torneo dialle Olimpiadi di. I blues battono in rimonta per 3-1, passando per i, un sorprendenteche si era portato in vantaggio al 62? con Saber. A certificare la vittoria della selezione di Henry ci hanno pensato Mateta con una doppietta e Olise nel secondo tempo supplementare. L’, pur giocando iin inferiorità numerica, hanno lottato fino alla fine con caparbietà e coraggio e potranno comunque giocarsi la medaglia di bronzo. Lainvece troverà di fronte a sé la, reduce dal 2-1 al Marocco. Nel primo tempo subito ritmi altissimi, lagestisce il pallone ma l’con coraggio si riversa nella metà campo francese in contropiede.