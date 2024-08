Landini | Industria a un bivio o si investe o si chiudono le attività E su Stellantis | Basta incontri azienda-governo si parli coi sindacati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Siamo di fronte a un rischio molto concreto per il nostro sistemale-manifatturiero e siamo di fronte a unmolto secco: o siper cambiarlo nella direzione di una transizione sia ecologica che digitale; oppure si accompagna un processo di progressivo ridimensionamento fino anche alla chiusura dellepiù importanti del nostro paese”. Così Maurizio, ha lanciato l’allarme a margine di un incontro con il ministro Adolfo Urso e altri, in cui è stato fatto il punto sul futuro pianole del paese. “Questo tema, da questo incontro, non è stato assolutamente chiarito – spiega il segretario generale della CGIL – e per questo noi chiediamo che il confronto avvenga a palazzo Chigi, perché c’è bisogno che tutto ilsi assuma queste scelte”.