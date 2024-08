La sorella gemella la musica e un tatuaggio speciale | chi è Alice D’Amato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) La sua medaglia passerà alla storia come una delle più belle tra quelle conquistate dall’Italia a Parigi 2024.ha sorpreso ed emozionato tutti conquistando un oro incredibile nella trave, scrivendo così una pagina bellissima della ginnastica artistica azzurra. Alla fine, dopo la premiazione, non ha trattenuto un pianto emozionato, mentre tutto lo stadio la applaudiva calorosamente. Ma chi è l’atleta che ha fatto impazzire tutti i tifosi dello Stivale? Ecco la sua storia.Leggi anche: Gran Bretagna, è quasi guerra civile. Proteste, violenze contro gli immigrati, attacchi di gruppi neonazisti. Ma non solo Tra i tanti tifosi che sostengono semprenelle sue imprese ce n’è una decisamente: si tratta dellaAsia, anche lei campionessa della ginnastica, purtroppo assente in questa rassegna perché costretta a fare i conti con degli infortuni.