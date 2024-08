La carica dei mille figuranti Dame e corteo spettacolari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Fascino senza tempo, nonostante la pioggia, quello sprigionato ieri dalla Quintana di Ascoli. Suggestioni da Medioevo ed emozioni indescrivibili sono state regalate dalstorico con circache hanno attraversato il centro sfidando quella leggera pioggerella che poi, poco prima delle 17, si é trasformato in un vero e proprio acquazzone. Le più ammirate, ovviamente, sono state le. La prima che ha affrontato gli sguardi del pubblico è stata la ‘signora’ di Porta Solestà, la 32enne Martina Carboni. Poi è stato il turno della 29enne Denise Vannicola, dama di Porta Romana, seguita da Maria Serena Scaramucci di Porta Tufilla, che era stata dama già nel 1996. Per quarta è stata la volta di Stefania Gabrielli di Sant’Emidio, ‘signora della rosa rossa’ addirittura per la terza volta dopo le esperienze del 2012 e del 2016.