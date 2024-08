Italia-Grecia oggi in tv pallanuoto maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’dellasfiderà lanel quinto e ultimo appuntamento del girone A delledi. Il Settebello, attualmente a punteggio pieno dopo le vittorie a discapito di Stati Uniti, Croazia, Montenegro e Romania, vuole finire in bellezza questa prima fase dell’evento a cinque cerchi. La qualificazione ai quarti è già matematica, ma Di Fulvio e compagni non sono ancora certamente sazi e vogliono dimostrare di avere il pieno controllo del Girone A, sin qui dominato. Prima di pensare alla fase a eliminazione diretta, con una medaglia costantemente tra i pensieri, l’dovrà concentrarsi sulla, non esattamente temibile considerando il livello elevatissimo degli azzurri.