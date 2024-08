Italia da 30 e lode | una giornata tinta d’azzurro tra storia ori e rimonte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un mese intero con almeno un giorno a medaglia. Un’che non ha alcuna voglia di fermarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 prolunga la sua striscia aperta e dà un’ulteriore prova della sua incredibile poliedricità a livelli di eccellenze. In Francia si riscrive ancora lanella ginnastica artistica, con le due commoventi medaglie di Alice D’Amato e Manila Esposito. Oro e bronzo nella trave, ripetiamo: oro e bronzo per una prima volta indimenticabile. Le due ‘Fate’ dimostrano di non avere limiti dopo l’argento a squadre, poi l’incredibile Alice lascia tutti senza parole. Dopo un quarto posto nell’all-around, la classe 2003 piazza un esercizio da urlo mentre Simone Biles si dimostra (finalmente) umana, forse per la prima volta in questi Giochi. Un podio da poster, da appendere in qualsiasi palestra: il talento e il lavoro, prima o poi, pagano, sempre.