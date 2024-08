Atletica Gianmarco Tamberi partito per Parigi | il campione azzurro vuole gareggiare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una sfida anche contro il destino perqueste Olimpiadi di2024. Il portabandiera della squadra azzurra ai Giochi, medaglia d’oro a Tokyo nel salto in alto, aveva dovuto tribolare non poco per acciacchi di vario genere che non gli avevano permesso diprima degli Europei 2024 a Roma. Nonostante questo, grazie a una prestazione sensazionale, Gimbo si era imposto allo Stadio Olimpico. Posteriormente, gli eventi negativi si sono susseguiti: un problema di natura muscolare, la perdita della fede matrimoniale nella cerimonia d’apertura della rassegna a Cinque Cerchi sulla Senna, ma cosa peggiore è stato quello di un “probabile calcolo renale“., infatti, ha avuto 38.8 di febbre e dovuto rinviare la partenza alla volta della capitale francese.