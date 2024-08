’’Uragano ’’ McCormack Nuovo centro dell’Olimpia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) È andata a segno la strategia sotto tracciaMilano per portare sotto le guglie del Duomo il pivot che si dividerà i minuti con Nebo e Diop. Si tratta di Davidclasse 1999 che nella passata stagione ha giocato in Turchia dividendosi tra Durassafaka e Galatasaray. Anche in questo caso l’Armani ha proseguito sulla strategia di ringiovanire la squadra e puntare su atletismo e voglia di affermarsi: da un reparto di over 30 degli ultimi anni, adesso ci saranno Nebo (1997),(1999), Diop (2000) oltre al confermato Caruso del 1999. A dare il contributo d’esperienza ci penseranno Nikola Mirotic e Zach LeDay. L’arrivo didesta curiosità perchè si tratta di un giocatore che non ha mai disputato una gara in Eurolega, ma che comunque ha fatto un’ottima impressione in un campionato di alto livello come quello turco con 14.2 punti e 7.