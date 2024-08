LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tocca all’Italia per l’accesso agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50 Questi gli accoppiamenti di Italia-Ungheria. Men +90 kg PIRELLI Gennaro VEG Zsombor Women -57 kg TONIOLO Veronica PUPP Reka Men -73 kg LOMBARDO Manuel PONGRACZ Bence Women -70 kg POLLING Kim OZBAS Szofi Men -90 kg PARLATI Christian TOTH Krisztian Women +70 kg TAVANO Asya GERCSAK Szabina 8.49 E Muki ce la fa! Con un waza-ari l’israeliano qualifica la sua squadradi. Ciò significa che fra pochi minuti sarà la volta dell’Italia, opposta all’Ungheria. 8.46 Terzo shido per Korrel, eliminati i Paesi Bassi! Ora la Serbia se la vedrà presumibilmente con il Giappone ai quarti di: i nipponici sfideranno sul tatami 1 la Spagna. 8.44 Sorteggiati i -90 kg maschili, quindi Sagi Muki e Erdenebayar Batzaya si riaffronteranno sul tatami 2. In precedenza quest’ultimo si era imposto per ippon. 8.