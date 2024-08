Adolescenti ansiosi depressi o insonni | gli esperti di psichiatria del King’s College London puntano il dito contro gli smartphone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Il tema è dibattuto a lungo. Qual è il rapporto tra glie gli? Che cosa provoca un uso prolungato di social e cellulari? A queste domande hanno provato rispondere gliglidell’Institute of, Psicologia e Neuroscienze deldi Londra. La certezza è che ormai moltisono incollati ai loro dispositivi mobili, ma questa ossessione potrebbe danneggiare la loro salute mentale. “Circa un adolescente su cinque mostra un uso problematico dello” per questo gliconsigliano di ridurre le ore passate al cellulare. Secondo il report, condiviso dal Daily Mail, quasi la metà deglihanno dichiarato di “essere preoccupati per l’uso deglie di avere disturbi di ansia, insonna fino a sintomi dione”.