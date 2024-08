Pinsa che passione Leggera e gustosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una ricetta unica e segreta, un impasto che nasce dal mix di ricerca scientifica accurata,e profonda conoscenza per il mondo dei panificati. Laè oggi giorno nota a molti, ma solo un nome può vantarne la paternità: Di Marco. "La mia idea – dice Corrado Di Marco, founder dell’azienda Di Marco – è stata creare un prodotto innovativo, che non fosse presente sul mercato e che potesse conservare il mio passato di esperto di farine e derivati del pane e il presente, andando incontro alle esigenze del consumatore di oggi che richiede praticità senza rinunciare al gusto. Oggi – continua – l’originaleDi Marco è presente in tutte le insegne con una nuova immagine e la qualità di sempre". Il rivoluzionario impasto dellaDi Marco è leggero e digeribile grazie al sapiente mix di farine selezionate e pasta madre.