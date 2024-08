Calcio prima Rilancio Chianti Nord Nuove ambizioni per i biancoverdi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Rivoluzione nel parco giocatori delcon 10 nuovi arrivi. La squadra rimane sotto la regia dell’allenatore Claudio Michelacci, alla undicesima stagione consecutiva sulla panchina biancoverde. Michelacci avrà come collaboratori Matteo Burrini (mister in seconda), Filippo Trentanovi (collaboratore tecnico), Massimo Polletta e Gabriele Tempesti (preparatori dei portieri), Gigi Bindi (massaggiatore), mentre la new entry sarà Andrea Barnabani (fisioterapista e recupero infortuni). Importante il rientro di Marcello Rustioni che lavorerà insieme al confermato ds Beppe Baccani, che avrà la collaborazione di Cosimo Crinelli, Leonardo Piccini e Samuele Matessi. Per quanto riguarda la rosa giocatori confermata la vecchia guardia formata da M. Fortunati, Cordini, Danieli, Porreca, Magnelli, Canocchi, Calamandrei e Piazzini.