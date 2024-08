Dopo Clementino e Russel Crowe a Ladispoli anche Clara

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto- “è stata decisamente un altro bel colpo per noi.completa il Summer Fest 2024 in modo impeccabile, sartoriale. È determinante che la nostra kermesse presenti artisti sulla cresta dell’onda., un personaggio che prende forma tra musica e recitazione, è il nome giusto”. Il commento è dell’assessore al turismo e eventi, Marco Porro L’appuntamento conè per domenica 4 agosto in piazza Rossellini ad ingresso gratuito. È senza dubbio la sere tv Mare Fuori il progetto con cuiSoccini è entrata nelle case di tutti gli italiani, l’incredibile successo della serie targata RaiPlay ha regalato alla bella cantante milanese una spinta notevole alla sua carriera. Percorso cominciato come molti giovani di questi tempi, online, quando sui suoi canali social pubblicava video di cover e canzoni inedite.