Basket B interregionale L’Halley si assicura il promettente Gaeta

(Di giovedì 1 agosto 2024) La Halley completa la rosa con un giovane di buone prospettive: Francesco, pivot, classe 2005, 200 centimetri di altezza, proveniente dalla Santa Rita Taranto (Divisione Regionale 1 Puglia). Darà fiato alla rotazione dei "lunghi" dividendosi tra la prima squadra e la "Halley-2" impegnata nel torneo di Divisione regionale 1 Marche. "È un ragazzo – dice coach Antonio Trullo – molto interessante che ci darà una grande mano soprattutto per gli allenamenti, poi starà a lui dimostrare di poter stare in campo per qualche minuto. È un centro puro e ha ottimi margini di miglioramento: fare da sparring partner a Musci e Morgillo lo farà sicuramente crescere".