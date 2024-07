Vela oggi in tv mercoledì 31 luglio Olimpiadi Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il programma e come vedere in tv e streaming laalledi. Giornata di gare alla Marseille Marina, dove si cimenteranno nelle proprie regate i velisti qualificati alla rassegna a cinque cerchi. Si partirà con lo Skiff femminile alle 12:15, poi il Windsurf maschile, alle 14:00 e il Windsurf femminile alle 16:45. Gli italiani in gara saranno Nicolò Renna nel Windsurf maschile, Marta Maggetti nel Windsurf femminile, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi nello Skiff femminile.