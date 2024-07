Uomo per i Mondiali donna per le Olimpiadi | Imane Khelif-Angela Carini è l’ultima follia woke

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ledi Parigi 2024 sono stante bersagliate dalle polemiche e con l’inizio del mese di agosto c’è una nuova questione, alquanto spinosa, che farà certamente discutere. Il 1° agosto è calendarizzato il match fra la boxeur italianae la pugile algerina, categoria pesi welter (66 kg). A far discutere è il fatto che l’atleta nordafricana sia natae abbia deciso di cambiare sesso. Scelta che apre diversi punti di domanda in ambito sportivo: è lecito che un atleta biologicamente, attualmente transgender, lotti contro un’atleta biologicamente? Ci sono delle differenze che possano portare a un vantaggio che renda il match non equilibrato?: perchè il match viene disputato alle? Recentemente,(e la collega taiwanese Lin Yu-ting) sono state escluse daidi boxe venendo considerati uomini.