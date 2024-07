Parigi 2024 triathlon prova maschile | vince il britannico Yee Wilde si pianta nel finale Gianluca Pozzatti 14 e migliore degli italiani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I risultati e l’ordine di arrivo dellaindividuale dialle Olimpiadi di, andata in scena dopo i rinvii dei giorni scorsi e le polemiche sulle condizioni dell’acqua della Senna.incredibile nella lotta per la medaglia d’oro, con ilAlex Yee capace di rimontare Haydennelle ultime centinaia di metri. Il neozelandese si è infatti letteralmenteto, quando ormai sembrava involato verso il trionfo olimpico. Chiude il podio il francese Leo Bergere, che negli ultimi 3 km stacca il connazionale Pierre le Corre. In casa Italia i due azzurri impegnati conducono una gara di carattere per due frazioni, poi concedono come da pronostico. Alla finechiude al 14° posto a 1’08” dal vincitore, mentre Alessio Crociani termina in trentesima posizione a 4’48”.