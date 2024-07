Forza Italia si rinnovi per pescare al Centro E Renzi… Parla Campati

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La certezza è che questa estate l’esigua minoranza del Paese interessata alla politica “sicuramente non si annoierà”. E il grande movimento, come spesso accade, sarà per lo più proveniente dal. Le questioni aperte sono tantissime. Dalla mossa di Renzi, passando per le aperture di– non ultima l’iniziativa con i radicali – fino al magmatico campo largo. “Probabilmente il leader diViva ha in mente un obiettivo che al momento non riusciamo a cogliere, ma la sua mossa di schierarsi con il campo largo dopo averlo avversato a lungo, rivela un eccesso di tatticismo”. La lettura consegnata a Formiche.net è di Antonio, politologo e docente dell’Università Cattolica. Per Renzi, il tatticismo è proverbiale. Dove sta l’eccesso, questa volta? Tutti gli riconoscono di essere molto abile nella gestione del potere e nelle strategie politiche.