LIVE Errani Paolini-Garcia Parry 0-0 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | iniziato il match

1-0 Gioco: ottimo servizio di Jasmine, chiude con la seconda volee Sara. 40-15 Termina lungo il colpo a rimbalzo di. 40-0 Ancora una volta apre bene il campo Jasmine e capitalizza Sara. 30-0 Gran passante di, chiude a rete. 15-0 Ottima volee diche approfitta di un passante alto della francese. Al servizio JasminePRIMO SET 19.41 Terminato il riscaldamento pre-. 19.40 Incontro da non sottovalutare perche partono favorite contro la temibile coppia francese. Le transalpine possono contare sulla grande esperienza di Carolineoltre che sul tifo di casa. 19.37il warm-up. 19.36 Le due coppie si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 19.