La Porsche e il turista fortunato

(Di martedì 30 luglio 2024) Ha disatteso un paio di regole fondamentali del manuale del perfetto. E pure quelle del buonsenso comune. Ma al 40enne milanese in vacanza a Rimini è comunque andata di lusso, come lache ha parcheggiato in bella vista in viale Vespucci. È mattina e si dirige a far colazione in uno dei tanti locali sulla dorsale a ridosso della spiaggia, dimenticandosi però di chiudere l’auto. Capita, per carità: l’atmosfera rilassata delle riviera può giocare brutti scherzi. Ma anche no se si hanno nel vano portaoggetti 2.900 euro in contanti, quelli che due giovani ladri hanno arraffato subito non credendo ai loro occhi. Sono stati arrestati poco dopo da una pattuglia sulla base della descrizione delmilanese, che aveva tentato invano di ricorrerli. Una certezza: la fortuna aiuta gli audaci. Ma anche due domande. La prima: perché nessuno lascia mai 2.