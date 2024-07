Da grande voglio fare il poliziotto per arrestare papà la risposta di un bimbo alla maestra inchioda il genitore violento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Biella, 30 luglio 2024 – “Dailper mettere ilin galera, così non toccherà più la mamma”. Ladi un bambinopiù classica delle domande dellasi è trasformata in un denuncia che hato il. È successo in una scuola primaria del Biellese, dove la, di frontedel piccolo alunno ha capito che qualcosa non andava, così ha informato la direzione dell'Istituto scolastico, che ha inviato una dettagliata relazioneProcura di Biella. I carabinieri hanno quindi verificato la situazione del nucleo familiare e per l’uomo sono scattate le manette. Ma andiamo con ordine.