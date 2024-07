Che impressione! L' avevamo lasciata bambina la ritroviamo giovane donna sul red carpet accanto a mamma Nicole Kidman | ecco Sunday Rose Kidman Urban

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Ce la ricordavamo. Timida e impaurita dall’eccessivo vociare dei fotografi. Mentre viene fotografata insieme ai famosi genitori mentre esce da un aeroporto o cammina per strada. Per questo ci fa un po’vedere oggi. Primogenita di Keithconquista Parigi conLa 16enne ha accompagnato laa un evento sponsorizzato a Parigi. Posando con grazia e sicurezza sul tappeto rosso di una delle tante manifestazioni di contorno dei Giochi Olimpici che si stanno svolgendo in Francia. E tutti gli occhi si sono concentrati su di lei. Ormai alta quasi quanto la diva (che sfiora 1 metro e 80).e figlia hanno giocato con i fotografi.