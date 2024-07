' Abusi su palestinese' arrestati 9 soldati a Sde Teiman

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) La polizia militare ha arrestato 9del Centro di detenzione di Sde, nel sud di Israele, sospettati di "serisu un detenuto". Lo ha riferito Haaretz. Come testimoniano video diffusi sui social, prima dell'arresto sono avvenute discussioni accese e forti contrasti nel centro di detenzione trae poliziotti militari arrivati sul posto per arrestare e interrogare alcuni di loro. Nel centro sono stati portati dall'inizio della guerra a Gaza i miliziani di Hamasdopo essere stati catturati il 7 ottobre e quelli presi successivamente a Gaza. L'inchiesta sul centro di detenzione - i cui trattamenti sono stati denunciati da varie ong - è stata aperta per ordine dell'Avvocato generale militare, il maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi.