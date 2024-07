Un libro da leggere al chiaro di luna Maratone di lettura alla Classense

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La bibliotecadi Ravenna apre le porte anche la sera, dedicandone qualcunacon l’evento gratuito Silent Reading party. Prossimo appuntamento sarà il 22 agosto, per informazioni, tel 0544-482112 o inviare mail a.ra.it. Gli iscritti sono invitati a presentarsi alle 21 per iniziare la maratona diche si protrarrà fino alle 23. Le date di giugno e luglio hanno riscosso un notevole successo, tanto che i lettori all’orario di chiusura hanno espresso la volontà di rimanere ancora un po’. Questo è stato anche grazie alle comodità fornite dbiblioteca; ognuno può scegliere il proprio posto nel chiostro, sulle panche, all’interno delle sale, oppure scegliere di portare da casa sacchi a pelo ed eventuali cuscini per il proprio comfort.