Judo Giovanni Malagò | Gli arbitraggi alla Giuffrida? Si commentano da soli…

(Di domenica 28 luglio 2024) All’Itale a tutto il movimento sportivo italiano non vanno giù glisubiti da Odettenel corso del torneo femminile dei -52 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024, che le sono costati un posto sul podio., Odettepunita dagli arbitri: sfuma la terza medaglia olimpica nei -52 kg Le polemiche non mancano, in un pomeriggio “non facile” dal punto di vista arbitrale per lo sport azzurro, che recrimina – e non poco – anche per scherma e pugilato., il presidente del CONI, è intervenuto all’ANSA, proprio sul “Caso” dicendo: “L’o della semifinale di Odetteonestamente fa riflettere e non poco. Lo stesso arbitro poi lo hanno rimandatofinalina per il bronzo, credo che questo si commenti da solo”.