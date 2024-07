In pedana con il tumore si sente male ma si rialza e finisce di gareggiare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Parigi – È una storia di resilienza e determinazione quella di Nathalie Moellhausen, la campionessa di spada che, nonostante le avversità, ha deciso di partecipare alle Olimpiadi con la squadra brasiliana. Nata in Italia, residente a Parigi, e con una carriera che l’ha vista trionfare sotto diverse bandiere, Moellhausen è riuscita aappena uscita dall’ospedale. IlCinque mesi fa, Nathalie ha ricevuto una diagnosi che avrebbe piegato molti: unalla zona del coccige. Dopo cinque giorni di ricovero e pesanti dosi di morfina per gestire il dolore, la campionessa è stata dimessa per poter partecipare ai Giochi. Una decisione coraggiosa che l’ha vista passare “dalla corsia alla” senza mai arrendersi. Il malore durante la gara Durante il terzo assalto dell’incontro contro Ruien Xiao, Moellhausen ha accusato un malore.