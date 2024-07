Hockey prato calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 28 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Nuovo giorno di competizioni a, domenica 28, asseteremo alla seconda giornata del torno disu. Sono sempre otto gli incontri pianificati per la giornata odierna: quattro per il segmento maschile e altre quattro per il torneo femminile. Nella gara dedicata agli uomini torneranno subito in scena i detentori del titolo olimpico del Belgio, pronti a sfidare la Nuova Zelanda dopo aver archiviato la pratica Irlanda per 2-0. Presenti inoltre la Germania (che sfiderà la Spagna) e la Gran Bretagna (che incontrerà il Sudafrica), due squadre che hanno cominciato i Giochi con una vittoria. Solo debutti invece in campo femminile, visto che fino a questo momento si sono disputati solo due anticipi nella serata di ieri. In tal senso i fari saranno puntati su Australia-Sudadrica e su Gran Bretagna-Giappone.