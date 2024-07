Comune di Napoli il boom rimborsi a datori di lavoro dei consiglieri | le spiegazioni dell’ente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna cifra, all’apparenza un’anomalia aldi. Tanto da generare varie congetture. Ammontano a 450.000 euro complessivi idovuti aidideicomunali. Il ristoro, va ricordato, è previsto per legge. Compensa i permessi concessi ai dipendenti. Si assentano dal, per partecipare a riunioni di commissione e del consiglio. In pratica, per espletare il mandato elettorale. Una prassi abituale, in ogni ente locale. Tanto da costituire una voce fissa del bilancio. Ma a colpire, stavolta, non è solo l’entità della somma. C’è anzitutto la collocazione: è sbucata nella manovra di assestamento, da votare entro il 31 luglio. E nella nota di sintesi, firmata dall’assessore al bilancio, rientra tra le “rilevanti emergenze non previste”. Un controsenso, si direbbe.