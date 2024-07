Un italo-argentino al Terranuova Traiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 – Prosegue la campagna acquisti del, che nelle ultime ore ha ufficializzato l'ingaggio del calciatore Elias Oitana. C lasse 1998,, bilingue, attaccante , alto 185 cm per 84 kg di peso, per i tifosi “Colo” (da “colorado”) per via dei suoi capelli rossi, Oitana arriva in Italia nella primavera del 2022, proveniente dal Club Atletico “La Emilia” Mutual y Social, squadra di San Jorge, dipartimento San Martín, ad est della provincia di Santa Fe, Liga Departamental de Fútbol San Martín (quinto livello calcistico), dove nel campionato 2021-2022 aveva ottenuto il titolo di capocannoniere, realizzando 11 gol in 11 partite. In Toscana disputa, con il Pontassieve, il suo primo campionato di Eccellenza, mettendo insieme 7 presenze, di cui 5 da titolare, e realizzando 4 gol.