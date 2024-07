Mazzata terribile per Valentino Rossi | colpo da ko

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 luglio 2024)perda ko per l’ex pilota di Tavullia che ha vinto tutto quello che si poteva. Annuncio clamoroso C’è un quesito, così come esiste in tutti gli sport, per cercare di definire chi possa essere il migliore della storia. Se nel calcio è sempre stato quello tra Maradona e Pelé, nella MotoGp la domanda riguardae Marc Marquez. I due non si sono mai tanto amati e non lo hanno mai nascosto. Si sono rispettati, questo sì, com’è giusto che sia. Ma l’amicizia è un’altra cosa.(Lapresse) – Ilveggente.itOgnuno, anche all’interno del Mondiale, ha il proprio preferito com’è giusto che sia anche questo. E in Italia di dubbi – anche per quello che ha vinto nel corso della sua straordinaria carriera, ce ne sono davvero pochi.