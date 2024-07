Mozione urgente del centrosinistra | Passo indietro sulla base militare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prosegue nella commissione parlamentare la discussione sul decreto infrastrutture, per arrivare poi all’esame della Camera il prossimo 29 luglio con la conversione in legge del decreto che all’articolo 5 indica uno stanziamento di partenza pari a 20 milioni di euro per la realizzazione della nuovaal Cisam di San Piero a Grado e a Pontedera destinata al Gruppo di Intervento Speciale (Gis) e al primo Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania. Nel frattempo i consiglieri comunali del progetto civico e progressista (l’opposizione di) hanno presentato unache chiede a Regione e Parco unprevisione dellanel territorio del Parco, dentro il Cisam. "Siamo molto soddisfatti di questo– dicono il segretario provinciale Oreste Sabatino e quello comunale Andrea Ferrante –.