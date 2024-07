Il compleanno da regina di Jennifer Lopez | JLo festeggia in stile Bridgerton VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024)da. Ieriha compiuto 55 anni e si è regalata un party a tema. “Ho visto tutti i vostri auguri di, i bellissimie i post che mi avete invitato da tutto il mondo. Ho riso, ho versato qualche lacrima, e quando ho visto il cartellone a Times Square, sono rimasta totalmente sopraffatta”, scrive JLo su Instagram per ringraziare i fan per i moltissimi auguri ricevuti. Non sono mancati i messaggi festosi dei tanti amici famosi e dei collaboratori. Oltre alle frasi colme di sentimento, la star ha postato anche due scatti dove posa con la torta in soggiorno. JLo in un elegante pigiama in seta verde acqua, con ricamata anche la sua data di nascita, sorride felice mentre osserva l’elaborato dolce a piani. I capelli sono raccolti e in testa spicca una coroncina con Happy Birthday.