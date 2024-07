Fra’ il San Francesco di Scifoni | Ballo con la tunica rattoppata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Domani sera alle 21.30, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, accoglie uno spettacolo di successo che, attraverso la profondità di un racconto con tratti di leggerezza ed empatia, celebra la figura del "santo per eccellenza":d’Assisi. A presentare il lato artistico e inusuale di, è Giovanni, noto attore, attualmente sul piccolo schermo nel ruolo del magistrato di Palermo nella fiction di Canale 5 "Viola come il mare" e già neuropsichiatra in "Doc. Nelle tue mani"., autore e interprete del testo, racconta la storia del "giullare di Dio" e diviene, in, ". San, la superstar del Medioevo". Lo accompagna un trio di musicisti, in saio, con strumenti antichi: Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli. Regia diFerdinando Brandi.