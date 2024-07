Piadiniamo fa 30mila presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Con la chiusura, domenica sera, dell’undicesima edizione di2024, l’Associazione i-Fest, promotrice della tre giorni e l’amministrazione comunale di Savignano che la sostiene, hanno tracciato un bilancio decisamente positivo: quasiin tre giorni. Fra le eccellenze proposte da2024, insieme alla scelta delle piadinerie di altissima qualità e delle attrazioni davvero uniche come il nuovo padiglione dedicato al wellness realizzato in collaborazione con il Molino Naldoni, la nuova arena Agrilinea, i giochi di una volta e il mercatino delle arti manuali, sale al primo posto il giardino urbano di piazza Borghesi. Successo anche in rete con la vendita online sul nuovo sito ".it" su cui è stato possibile acquistare i ticket degustazioni.