Pensioni il completo flop di quelle anticipate | il governo Meloni le ha quasi cancellate

(Di martedì 23 luglio 2024) È solo l’ennesima conferma di ciò che tutti, ormai, sapevano da mesi: ilha dato un colpo,mortale, alle. Ha di fatto ripristinato la legge Fornero che gli esponenti di maggioranza, e soprattutto della Lega, in campagna elettorale – e anche oggi, come se non fossero al– hanno promesso di smantellare. Ciò che ha fatto invece il ministro dell’Economia, guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti, è stato smantellare le uscite, rendendole sempre meno attraenti. Ora a dimostrarlo ci sono i dati del monitoraggio dei flussi di pensionamento pubblicati dall’Inps: con il passaggio prima alla Quota 103 e poi alla Quota 103 con penalizzazioni, il ricorso alle uscitedal lavoro è crollato. Nei primi sei mesi del 2024 l’Inps ha erogato 99.707 prestazioni, per un importo medio di 2.054 euro.