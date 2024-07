La Russa al Corriere | Sull’antifascismo non rispondo da scimmietta ammaestrata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) “Dal Quirinale ha avuto un approccio interventista sulle questioni politiche. Non era una figura notarile. Ma non era come Oscar Luigi Scalfaro, non aveva cioé la smania di costruire maggioranze diverse da quelle emerse dalle urne”: Ignazio Laparla così di Giorgio Napolitano al Quirinale, in un passaggio dell’intervista a tutto campo rilasciata aldella Sera. Il presidente del Senato, ricorda che “certo, non vedeva in Silvio Berlusconi la personalità giusta per guidare il Paese in quella fase politica”. “L’ultima volta – riprende – andai a trovarlo insieme al presidente del Consiglio. Il loro colloquio fu complicato. Napolitano disse poi a Fini: ‘Meno male che c’era Laa tenere a bada Berlusconi'”.