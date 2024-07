La Gioia Pd | Cane che abbaia non morde Così il Vicesindaco Azzaro si sottrae al confronto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNessuna risposta dopo il nostro invito dell’11 luglio a prendere parte ad unsullo stato della città, delle periferie e sui Giochi del Mediterraneo. Dopo un botta e risposta di qualche giorno abbiamo deciso di accogliere ila discutere con noi, certi che come tutti gli amministratori fanno, avrebbe accettato il cordiale invito senza temere dibattiti, posizioni diverse, e senza paura o vergogna di difendere il lavoro che stanno provando a compiere. Restiamo in attesa, quindi, rinnovando l’invito a confrontarsi con la comunità democratica e la comunità talsanese, nella speranza che il coraggio questa volta non venga meno, conoscendo Giannicome persona che non si è mai sottratta alle regole della democrazia. Il luogo lo scelga lui, anche in piazza se ha brutti ricordi del circolo PD di Talsano.