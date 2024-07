Trova un portafoglio e lo porta alla polizia ma tiene 800 euro Incastrato dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pogliano Milanese (Milano), 22 luglio 2024 –unper strada, lo consegnalocale, ma prima si impossessa del denaro custodito, ben 800. Le indagini consentono di scoprire l'ammanco e messo alle strette confessa davanti agli agenti di aver tenuto per sé i soldi. E' successo a Pogliano Milanese. Secondo quanto ricostruito l'uomo, un 55enne di Parabiago, si sarebbe presentato al comando consegnando il, dicendo che lo avevato poco prima vicino al supermercato Tigros di via Garibaldi. Gli agenti lo hanno aperto, all'interno c'erano alcuni documenti, ma non c'erano banconote. Grazie ai documenti sono riusciti a risalire all'identità del proprietario, un cittadino poglianese, lo hanno convocato al comando e qui ha riferito che all'interno c'erano ben ottocento, che gli servivano per le imminenti vacanze.