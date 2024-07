Soliti Ignoti sul Nove diventa Chissà chi è

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Warner Bros. Discovery ha scelto come intitolare l'access prime time che vedrà protagonista Amadeus. Quello che su Rai 1 era, sulsaràchi è. E' questo il nuovo titolo italiano del game show, la cui versione originale è l'americano Identity targato NBC.chi è andrà in onda a partire dall'autunno, dopo che Amadeus avrà ufficialmente fatto il suo debutto sulcon la serata-evento Suzuki Music Party. Cambia il nome, dunque, ma il programma sarà fedele al suo recente passato (ultima puntata su Rai 1 ad aprile 2023), con qualche novità che non intaccherà il riconoscibilissimo jingle. Il format, d'altronde, quello è!debutta sul: ecco il primo promo di #Identity pic.twitter.com/zd5vimc9AI— Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) July 2, 2024