Quattordici medaglie per il Tiro a segno Pescia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024)Nazionale die Pistoia in spolvero alla quarta prova regionale toscana con le armi ad aria compressa e seconda regionale con le armi a fuoco, entrambe valevoli per il Campionato Italiano di Società e i Campionati Nazionali Individuali, tenutesi al poligono didi Pietrasanta. Sesto posto per la sezione die ottava piazza per Pistoia.leconquistate daitini: le cinque d’oro le hanno vinte Tommaso Sonnoli, Alessandro Pintore, il giovanissimo Matthias Rempel e due Gabriele Corvino; argento per Gioele Silvestri, Tommaso Sonnoli, Matthias Rempel, Daniele Vannoni e Alessandro Pintore; bronzo per Emma Vannoni, Gioele Silvestri, Giuliano Cerchiai e Alessandro Pintore.