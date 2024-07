Fiorentina Barak | La squadra è giovane ma molto ambiziosa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Lama, si respira grande entusiasmo e fame, questo ci aiuta. I nuovi arrivati, Kean e Pongracic, lavoranobene. Hanno entrambi la mentalità giusta per darci una mano”. Queste le dichiarazioni del centrocampista della, Antonindal ritiro viola di Preston. “Sto bene e sono contento di ricominciare ad allenarmi perché non abbiamo tanto tempo e bisogna prepararsi al meglio – ha aggiunto- Già da oggi ho ripreso a svolgere quasi tutto l’allenamento con la, e questa è una cosa importante. Sono statocontento di aver disputato l’Europeo e ora dobbiamo guardare avanti alla nuova stagione perché la scorsa non è finita come volevamo con la sconfitta nella partita più importante”, cioè la finale di Conference League contro l’Olympiacos.