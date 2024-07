Intossicati 36 ospiti di un ostello Uno finisce al Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Erano arrivati in Casentino per cercare un po’ di fresco e invece hanno passato il fine settimana al bagno. Vomito e diarrea. È andata così ad una cinquantina di persone,tutti della stessa struttura alberghiera a Chiusi della Verna. Trenta di loro erano ragazzini tra i 10 e i 16 anni, gli altri venti erano anziani di un gruppo di preghiera. Per loro dopo il pasto in comune sono iniziati i problemi. L’ipotesi è quella di un’intossicazione alimentare causata dal batterio escherichia coli. Così risulterebbe dalle feci analizzate. Ma ancora è tutto da verificare. Quel che è certo è che ci sono stati anche momenti di paura per due persone fragili: un giovanissimo con alcune patologie pregresse e un’anziana signora con problemi cardiologici. Entrambi sono arrivati all’ospedale di Bibbiena ma alla fine sono stati dimessi. Non si è trattato di nulla di grave.