ATP Umago e torneo olimpico a Parigi si sovrappongono | come faranno Musetti Arnaldi e Darderi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Una situazione curiosa e da chiarire quella che si è venuta a creare a. L’ATP250 sulla terra rossa croata (21-27 luglio) annovera tanti italiani in tabellone, ovvero Lorenzo, Luciano, Matteo, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini. Ci si chiede perògestiranno questo impegno nella consapevolezza che sabato 27 luglio inizierà anche il. Non è un mistero, infatti, che il toscano, il ligure e l’italo-argentino facciano parte della pattuglia di singolaristi, insieme a Jannik Sinner, e inoltre il carrarino sia in coppia con il pusterese per ildi doppio.