A sorpresa Biden si ritira dalla corsa Scelta la Harris per affrontare Trump

(Di domenica 21 luglio 2024) In una mossa sorprendente, il presidente Joeha annunciato il suo ritiroper la rielezione, indicando Kamalacome sua sostituta per sfidare Donald. L'annuncio è arrivato attraverso una lettera postata su X, doveha spiegato che, sebbene avesse intenzione di cercare la rielezione, ritiene che sia nel miglior interesse del suo partito e del Paesersi e concentrarsi sui suoi doveri presidenziali per il resto del mandato.Annuncio inaspettatoIl ritiro diè avvenuto dopo settimane di pressione da parte del suo partito. "È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente", ha scrittonella sua lettera, aggiungendo che parlerà agli americani la prossima settimana per spiegare le sue motivazioni.